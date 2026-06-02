Риск развития деменции у женщин может зависеть от нескольких ключевых факторов

Жизнь, которая может привести к деменции, может развиваться по-разному, но существуют некоторые общие факторы риска, которые повышают вероятность постановки диагноза. Однако новое масштабное исследование показывает, что среди пожилых людей влияние этих факторов риска различно. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology of Sex Differences.Некоторые факторы риска, по-видимому, сильнее влияют на когнитивные функции женщин, чем мужчин, а накопление множественных факторов риска в течение жизни, похоже, ухудшает работу мозга у женщин в большей степени, чем у мужчин.Иными словами, некоторые факторы риска могут иметь разное значение для женского и мужского мозга, что имеет значение для исследований и лечения деменции.Хорошо известно, что деменция чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и более высокая продолжительность жизни не полностью объясняет эту разницу.Происходит еще кое-что, и эти результаты также могут помочь нам понять.«Наше исследование предполагает, что женщины могут подвергаться большему риску развития деменции, поскольку у них наблюдается больше факторов риска, и поскольку эти факторы риска снижают когнитивные функции в большей степени, чем у мужчин», — пишут исследователи.Соавторы исследования Меган Фицхью и Джуди Па, два нейробиолога из Калифорнийского университета в Сан-Диего, утверждают, что их результаты предоставляют дополнительные доказательства того, что риск развития деменции необходимо оценивать и контролировать индивидуально.«Если не ограничиваться выявлением наиболее распространенных факторов риска, мы обнаружили, что некоторые из них оказывают непропорционально большее влияние на когнитивные способности женщин», — говорит Фицхью. «Это позволяет предположить, что профилактические мероприятия могут быть более эффективными, если они будут адаптированы не только к распространенности факторов риска, но и к тому, насколько сильно каждый фактор влияет на когнитивные функции у женщин по сравнению с мужчинами».Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 17 182 человек в возрасте 40 лет и старше, изучив 13 факторов риска, связанных с деменцией.Размеры выборок различались в зависимости от фактора риска, поскольку некоторые данные отсутствовали.Депрессия, физическая пассивность и проблемы со сном чаще встречались у женщин, чем у мужчин.С другой стороны, более высокие показатели потери слуха, диабета и злоупотребления алкоголем чаще отмечались у мужчин.Некоторые факторы риска были связаны с более значительным снижением когнитивных показателей у женщин, что указывает на то, что они оказывают более негативное воздействие на женский мозг, чем на мужской.К таким факторам относились высокое кровяное давление, потеря слуха и диабет.Более высокий индекс массы тела также был связан с худшими когнитивными показателями у женщин в возрасте 50-60 лет, но не в более старшем возрасте.На трех линейных графиках сравниваются показатели ИМТ и когнитивные способности у женщин и мужчин в возрасте 55, 65 и 75 лет. В возрасте 55 и 65 лет более высокий ИМТ связан с более низкими когнитивными способностями у женщин, но с более высокими у мужчин. В возрасте 75 лет разница между полами значительно слабее, с широким перекрытием полос неопределенности.На фоне этой картины когнитивного снижения наблюдались некоторые позитивные тенденции, указывающие на то, что определенные факторы могут способствовать сохранению когнитивных функций у женщин по сравнению с мужчинами.«Два фактора риска — количество лет образования и общий уровень холестерина — показали положительную связь с когнитивными функциями: более высокие уровни коррелировали с лучшими когнитивными способностями», — пишут исследователи.Учитывая их связь с когнитивными способностями, вполне возможно, что эти факторы особенно важны для изучения в контексте риска развития деменции у женщин.Однако данное наблюдательное исследование не может доказать причинно-следственную связь. Более длительный анализ мог бы предоставить более убедительные доказательства того, что эти факторы риска влияли на результаты когнитивных тестов.«Важно различать гендерные различия в распространенности факторов риска и их влиянии на когнитивные функции, поскольку распространенность и влияние могут не совпадать», — пишут исследователи. «Нацеливание только на наиболее распространенные факторы риска внутри каждой гендерной группы может привести к игнорированию определенных факторов риска, которые оказывают более существенное влияние на снижение когнитивных функций».Новые данные согласуются с предыдущими исследованиями, предполагающими, что факторы риска развития деменции могут по-разному влиять на мужчин и женщин, хотя в этих исследованиях, как правило, рассматривался только один фактор риска за раз.По оценкам, в настоящее время болезнь Альцгеймера поражает каждого девятого взрослого жителя США в возрасте 65 лет и старше, причем две трети из них — женщины.Хотя статистика по деменции может быть неутешительной, существуют реальные и практические способы снижения риска, а работа над методами лечения продолжается.Исследователи подчеркивают, что все эти факторы риска потенциально поддаются изменению. Это означает, что они являются реальными целями, на которые люди и их врачи могут попытаться обратить внимание, будь то сокращение потребления алкоголя, увеличение физической активности или обращение за помощью при депрессии.Следующие шаги в этом направлении могут включать исследования, направленные на определение причин, по которым когнитивные способности женщин могут быть более уязвимы к определенным факторам.Гормональные изменения в период менопаузы могут играть определенную роль, но механизмы остаются неясными.«Эти различия подчеркивают важность учета пола как ключевой переменной в исследованиях деменции», — говорит Па.

