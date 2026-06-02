Мёд может стать природным источником энергии, который необходим для тренировок

Люди на протяжении тысячелетий использовали мед в качестве натурального подсластителя и источника энергии для поддержания работоспособности и физической активности. Недавно он вновь стал популярным натуральным средством для подпитки организма во время тренировок, и некоторые пользователи утверждают, что это идеальный продукт для употребления перед тренировкой, если нужен заряд энергии.Интересно, что Себастьян Саве, первый человек, пробежавший знаменитый Лондонский марафон менее чем за два часа, перед забегом подкрепился как раз хлебом и медом.Исследования действительно показывают, что мед может быть сопоставим по эффективности с коммерческими продуктами, такими как энергетические напитки и гели. Но наибольшую пользу он может принести при использовании в качестве средства для восстановления.Мёд состоит преимущественно из углеводов — а точнее, глюкозы и фруктозы, которые являются простыми сахарами. Эти углеводы обеспечивают быстрый и доступный источник энергии, что особенно полезно во время физических упражнений, когда организму срочно требуется топливо.Наш организм запасает углеводы в виде гликогена в мышцах и печени. Эти запасы истощаются во время физических нагрузок умеренной и высокой интенсивности, особенно при длительных физических нагрузках продолжительностью более 60 минут. Когда уровень гликогена падает, усиливается усталость и снижается работоспособность.Употребление углеводов до или во время тренировки обеспечивает наличие энергии, что позволяет нам дольше поддерживать физическую активность.Таким образом, научное объяснение роли меда в физических упражнениях довольно простое: он обеспечивает быстродействующую энергию, когда это необходимо. Однако еще интереснее то, что мед содержит природную комбинацию глюкозы и фруктозы.Эти сахара всасываются в кишечнике различными путями, что позволяет использовать их одновременно. Это увеличивает количество усваиваемых углеводов, снижает нагрузку на кишечник и помогает поддерживать количество энергии, поступающей к работающим мышцам во время тренировок. Это также может потенциально отсрочить наступление усталости.Эта научная модель объясняет, почему многие спортивные напитки и энергетические гели содержат несколько источников углеводов для максимальной эффективности получения энергии.Исследования показали, что одновременное потребление глюкозы и фруктозы увеличивает количество углеводов, которые организм способен использовать для получения энергии, по сравнению с употреблением только одного источника сахара. Таким образом, мед представляет собой натуральный вариант этого научно обоснованного подхода.На практике одна щедрая столовая ложка меда содержит около 20 граммов углеводов. Это сопоставимо с количеством углеводов, содержащихся в энергетическом геле, продаваемом в магазинах.Употребление примерно 1 или 1,5 столовых ложек меда перед тренировкой может пополнить запасы гликогена, особенно в печени. Это может быть важно, если тренировка проходит утром, когда запасы гликогена в печени снижены после ночного голодания.Но хотя мед может помочь обеспечить организм необходимой энергией во время тренировки, вопрос о том, действительно ли мед повышает производительность, остается менее однозначным.Предыдущие исследования показали, что употребление меда в качестве напитка до и во время 75 минут футбольной тренировки (в общей сложности около четырех полных столовых ложек на участника) не привело к улучшению результатов.Также был протестирован коммерческий спортивный напиток, содержащий такое же количество углеводов. Ни спортивный напиток, ни мед не показали никаких преимуществ в производительности по сравнению с плацебо (только вода), что свидетельствует об отсутствии эффекта от обоих углеводных напитков.Однако другие исследования показали, что мед действительно действует аналогично другим источникам углеводов и может улучшить показатели.Например, исследование, в котором велосипедистам давали 15 г меда каждые 16 км на протяжении 64-километровой гонки на время, показало, что велосипедисты демонстрировали большую мощность на последних 16 км по сравнению с теми, кто получал плацебо.Кроме того, недавнее исследование с участием тренированных велосипедистов, которым давали 90 г меда в час в течение трех часов езды на велосипеде, показало, что результаты были сопоставимы с результатами, достигаемыми при использовании традиционных спортивных гелей.Таким образом, хотя мед, возможно, и не повысит работоспособность по сравнению с другими видами углеводов, он может быть столь же эффективен.Наибольшее преимущество меда, пожалуй, заключается в его роли в восстановлении. Исследования показали, что употребление напитка на основе меда после тренировки помогает поддерживать более высокий уровень глюкозы в крови, что может повлиять на последующую работоспособность, особенно когда организм находится в состоянии повышенного стресса (например, в жару).В одном исследовании десять бегунов-любителей выполнили две часовые пробежки в жару с двухчасовым перерывом между ними. После первой пробежки им дали напиток, содержащий мед. Исследователи обнаружили, что во второй пробежке после употребления меда бегуны смогли пробежать примерно на 10% больше, чем во время первой.Это позволяет предположить, что мед может быть особенно эффективен для восстановления энергии между физическими нагрузками. Поскольку мед содержит как глюкозу, так и фруктозу, он может помочь быстро восполнить запасы энергии в организме.Помимо содержания углеводов, мед также содержит небольшое количество витаминов, минералов, аминокислот и важных растительных соединений, таких как флавоноиды и фенольные кислоты. Эти соединения могут обладать антиоксидантным, противомикробным и потенциально противовирусным действием, что может быть особенно полезно для спортсменов в периоды интенсивных тренировок.Однако не весь мед одинаков. Его вкус, текстура, состав сахара и содержание питательных веществ варьируются в зависимости от таких факторов, как источник цветков, климат и методы обработки. Например, малазийский и мануковый мед содержат более высокие уровни антибактериальных и противовоспалительных соединений, которые могут лучше способствовать восстановлению и укреплению иммунной системы.Некоторые исследования также показывают, что определенные виды меда могут влиять на воспалительные сигнальные пути, потенциально помогая регулировать реакцию. Это означает, что мед может уменьшить мышечную боль и улучшить восстановление, предлагая не только источник энергии.Однако в настоящее время существует мало доказательств того, что один вид меда значительно превосходит другой в качестве источника энергии для физических упражнений.Судя по имеющимся данным, мед по своим свойствам сопоставим с другими спортивными продуктами, такими как энергетические гели. Это делает мед эффективной, недорогой и натуральной альтернативой коммерческим спортивным добавкам для спортсменов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки