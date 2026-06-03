Россиянам раскрыли секрет здоровых сосудов
Во-первых, по словам Пырикова, необходимо регулярно заниматься физической нагрузкой. Норма следующая: как минимум 150 минут кардиоупражнений и две силовые тренировки в неделю. Во-вторых, врач призвал отказаться от курения и других вредных привычек.
В-третьих, ради здоровья сосудов он посоветовал нормализовать вес. Кроме того, важно держать под контролем хронические заболевания, такие как гипертония и сахарный диабет, а также принимать статины, если есть показания к ним. Пыриков подчеркнул, что это практически единственная группа препаратов, которая действительно устраняет воспаление стенок сосудов.
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