Россиянам раскрыли секрет здоровых сосудов

Капельницы, гимнастика для шеи и отвар различных целебных корней не укрепят артерии, заявил нефролог Данила Пыриков. В своем Telegram-канале он раскрыл россиянам секрет здоровых сосудов.Во-первых, по словам Пырикова, необходимо регулярно заниматься физической нагрузкой. Норма следующая: как минимум 150 минут кардиоупражнений и две силовые тренировки в неделю. Во-вторых, врач призвал отказаться от курения и других вредных привычек.В-третьих, ради здоровья сосудов он посоветовал нормализовать вес. Кроме того, важно держать под контролем хронические заболевания, такие как гипертония и сахарный диабет, а также принимать статины, если есть показания к ним. Пыриков подчеркнул, что это практически единственная группа препаратов, которая действительно устраняет воспаление стенок сосудов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки