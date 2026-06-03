Названа скрытая опасность привычки поздно ложиться спать

Люди, которые предпочитают поздно ложиться и поздно вставать, чаще сталкиваются с тревожностью и ощущением одиночества. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бригама Янга.В исследовании приняли участие 442 человека. Ученые оценили их хронотип, уровень тревожности и чувство одиночества, уделив особое внимание переживаниям в ночное время. Выяснилось, что «совы» чаще сообщали о более выраженной тревоге и худшем психическом самочувствии по сравнению с людьми, которые предпочитают ранний режим дня.Анализ показал, что важную роль играет именно ночное одиночество. Люди с поздним графиком сна чаще чувствовали себя одинокими по вечерам и ночью, а это, в свою очередь, было связано с более высоким уровнем тревожности. Когда исследователи учли этот фактор, прямая связь между поздним хронотипом и тревогой практически исчезла.По словам авторов, результаты указывают на то, что чувство одиночества, особенно в ночные часы, может быть одной из причин ухудшения психического здоровья у «сов». Ученые считают, что работа с этим состоянием может стать новым направлением помощи людям, предпочитающим поздний режим сна.

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