Врач объяснила причины постоянной усталости даже после полноценного отдыха

Постоянная усталость может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, предупредила эндокринолог «СМ-Клиники» Анна Одерий.Врач объяснила, что самые частые причины постоянной усталости — это хронический стресс и тревога. «Когда нервная система долго находится в режиме повышенной готовности, это требует огромных энергетических затрат. Человек может ощущать постоянную внутреннюю усталость, разбитость, трудности с концентрацией и отсутствие восстановления даже после сна. Иногда именно тревожное расстройство или депрессия скрываются за жалобами на слабость», — рассказала Одерий.Также, по ее словам, причиной хронической усталости может стать малоподвижный образ жизни. Она объяснила, что чем меньше человек двигается, тем сильнее может ощущать упадок сил. Регулярная физическая активность же улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает выносливость и положительно влияет на качество сна, заверила доктор.Еще одна распространенная причина — несбалансированное питание, добавила Одерий. Пропуски приемов пищи, жесткие диеты, выраженный дефицит калорий, недостаток белка и железа могут приводить к ощущению постоянной слабости. Кроме того, хроническую усталость могут вызвать эндокринные заболевания, как гипотиреоз и сахарный диабет, а также надпочечниковая недостаточность.

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