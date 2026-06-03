ABC: Эксперт советует есть мандарины вместе с «белыми нитями»
По словам специалиста, многие люди стараются тщательно удалять тонкие белые нити, которые считают бесполезными остатками кожуры. Наука называет эти волокна альбедо, это внутренняя прослойка, которую знатоки считают одной из наиболее питательных частей мандарина.
В ней находится примерно в 20 раз больше антиоксидантов, нежели собственно в дольках. Помимо этого, альбедо обогащено пектином, а эти пищевые волокна помогают снижать уровни липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина), тем самым поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы.
В мандаринах много витамина С, который не синтезируется в теле человека, поступая лишь с пищей или в форме добавок. Он нужен для формирования коллагена — белка, являющегося основой кожи, хрящей, сухожилий, связок, костей, зубов, мышц, ногтей и кровеносных сосудов. Он же важен для нейтрализации свободных радикалов — биологически активных молекул, запускающих окислительные реакции, которые разрушают клетки.
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