JPR: лавандовый чай помогает снизить раздражительность от неприятных звуков

Турецкие ученые выяснили, что регулярное употребление лавандового чая может облегчать психологические симптомы мизофонии — расстройства, при котором обычные бытовые звуки вызывают сильное раздражение, тревогу и даже агрессию. Всего две недели такого режима привели к заметному снижению уровня тревожности, депрессии и гнева у участников исследования. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).В исследовании приняли участие 60 взрослых пациентов с диагностированной мизофонией. Большинство из них составляли женщины в возрасте около 20 лет. Половина добровольцев в течение 14 дней дважды в день заваривала пакетик сушеной лаванды и пила полученный чай утром и вечером. Перед каждым глотком участникам предлагалось несколько минут вдыхать аромат напитка. Остальные участники продолжали жить обычной жизнью и не получали никакого вмешательства.До и после эксперимента все добровольцы заполняли психологические опросники, оценивающие выраженность симптомов мизофонии, уровень тревоги, депрессии и гнева.К концу исследования в группе, употреблявшей чай, показатели мизофонии заметно улучшились. Участники сообщали о повышении качества жизни и более эффективных способах справляться с раздражающими звуками. Одновременно значительно снизились уровни тревожности, депрессии и гнева. В контрольной группе подобных изменений не наблюдалось.Однако полностью устранить реакцию на триггерные звуки чай не смог. Исследователи не обнаружили значимых изменений в том, насколько сильно участники реагировали на раздражающие звуки в момент их возникновения.По мнению авторов работы, для подтверждения результатов необходимы более масштабные исследования с использованием плацебо и более разнообразным составом участников. Пока же лавандовый чай можно рассматривать лишь как потенциальное дополнение к существующим методам помощи людям с мизофонией, а не как самостоятельное лечение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки