Нейробиолог назвал одной из причин депрессии выученную беспомощность
Эксперт рассказал о серии экспериментов с животными, которых длительное время подвергали неконтролируемому стрессу. В итоге подопытные начинали демонстрировать поведение, аналогичное человеческой депрессии. Так, когда самца мыши размещали в клетке с более сильными особями, об быстро теряет уверенность в себе и понимание возможности контролировать свою судьбу.
Опыт подскажет ему, что он всегда будет проигрывать сильному сопернику. И потом, даже когда грызун оказывался в компании с более слабыми самцами, он уже утрачивает желание соперничать. Он занимает самую низкую позицию, теряет инициативность и становится «послушным».
Специалист продолжил: позже психологи модель пересмотрели, и теорию выученной беспомощности заменили концепцией невыученного контроля. Когда люди попадают в ситуации, где не могут контролировать свою судьбу, мозг, испытывает трудности, не в силах предвидеть исходы своих действий. Что вызывает стресс, перерастающий в депрессию.
К примеру, такой стресс безысходности испытывает ребёнок, которого родители то хвалят, то ругают за одни и те же поступки. Другой вариант: тяжёлая болезнь, где ни сам пациент, ни врач не в силах предугадать развитие событий. В итоге человек попадает в ситуацию выученной беспомощности, и у него формируется депрессия, пояснил Алипов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий