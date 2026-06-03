Нейробиолог назвал одной из причин депрессии выученную беспомощность

Одной из теорий, описывающих причины депрессии, является концепция выученной беспомощности. Она исходит из того, что клиническую депрессию может вызывать реальное или мнимое отсутствие контроля над исходом ситуации. О деталях рассказал Владимир Алипов, нейробиолог, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой.Эксперт рассказал о серии экспериментов с животными, которых длительное время подвергали неконтролируемому стрессу. В итоге подопытные начинали демонстрировать поведение, аналогичное человеческой депрессии. Так, когда самца мыши размещали в клетке с более сильными особями, об быстро теряет уверенность в себе и понимание возможности контролировать свою судьбу.Опыт подскажет ему, что он всегда будет проигрывать сильному сопернику. И потом, даже когда грызун оказывался в компании с более слабыми самцами, он уже утрачивает желание соперничать. Он занимает самую низкую позицию, теряет инициативность и становится «послушным».Специалист продолжил: позже психологи модель пересмотрели, и теорию выученной беспомощности заменили концепцией невыученного контроля. Когда люди попадают в ситуации, где не могут контролировать свою судьбу, мозг, испытывает трудности, не в силах предвидеть исходы своих действий. Что вызывает стресс, перерастающий в депрессию.К примеру, такой стресс безысходности испытывает ребёнок, которого родители то хвалят, то ругают за одни и те же поступки. Другой вариант: тяжёлая болезнь, где ни сам пациент, ни врач не в силах предугадать развитие событий. В итоге человек попадает в ситуацию выученной беспомощности, и у него формируется депрессия, пояснил Алипов.

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