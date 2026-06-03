Врач предупредила о вызывающих изжогу продуктах

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Виктория Степанова рассказала, какие популярные продукты чаще всего вызывают изжогу.По словам Степановой, причиной изжоги могут быть кофе и шоколад. «Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер. Одна чашка натощак уже способна спровоцировать жжение у чувствительных людей. Декаф работает мягче, но проблему полностью не снимает. В шоколаде же, помимо кофеина, содержится теобромин — вещество с похожим эффектом», — объяснила доктор.Врач добавила, что вызвать изжогу в некоторых случаях может и мята, хотя ее часто рекомендуют для улучшения пищеварения. Степанова уточнила, что мята провоцирует эту проблему у людей, которые склонны к изжоге, так как она расслабляет пищеводный сфинктер.Кроме того, причиной изжоги может стать алкоголь, особенно крепкие напитки, игристое вино и пиво: они увеличивают выработку соляной кислоты и снижают скорость опорожнения желудка. Врач уточнила, что спровоцировать эту проблему также могут сладкие газированные напитки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки