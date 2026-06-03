Назван самый вредный вкус вейпов
Бесаратиния обнаружил, что большая часть изменений активности генов у вейперов связана со вкусом вейпа и типом устройства.
Онколог предупредил, что у людей, использующих вейпы с фруктовыми ароматизаторами или усовершенствованные устройства многоразового использования, было выявлено больше изменений в экспрессии генов по сравнению с потребителями обычных сигарет и некурящими людьми. «Каждый ароматизатор обладает уникальными свойствами, оказывающими различное биологическое воздействие. Это то, что регулирующие органы должны тщательно учитывать при оценке рисков для здоровья человека», — заключил врач.
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