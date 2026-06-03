Nutrients: Женьшень способен улучшать работу кишечника и мозга

Активные компоненты в составе женьшеня способствуют улучшению состояния кишечной микрофлоры, снижению воспаления и позитивно влияют на функции мозга. К этому выводу пришли специалисты Сельскохозяйственного университета Цзилинь. О результатах работы авторы рассказали в журнале Nutrients.Эксперты сосредоточили внимание на изучении гинзенозидов, полисахаридов и иных биологически активных веществ, что содержатся в женьшене. Анализ доказал, что данные вещества могут менять состав микрофлоры кишечника, укрепляя барьерную функцию кишечника и снижая воспаления.Особо пристально исследователи изучили влияние женьшеня на ось «кишечник — мозг». Специалистам давно известно, что кишечные бактерии задействованы в продуцировании нейромедиаторов, они же осуществляют регуляцию иммунных реакций и влияют на когнитивные функции, настроение и риски неврологических заболеваний.Эксперты пришли к выводу, что активные вещества женьшеня воздействуют сразу на несколько звеньев системы. Так, в экспериментах на животных они продемонстрировали умение уменьшать повреждения слизистой оболочки кишечника, стимулировать рост полезной микрофлоры и подавлять воспалительные процессы, что связаны с воспалительными заболеваниями кишечника.Положительные эффекты отмечались при моделировании болезней Альцгеймера, болезни Паркинсона, депрессии, ожирения и диабета. Часто улучшения в состоянии кишечника параллельно приводили к изменениям в работе мозга и обмене веществ.Авторы работы считают, что воспалительные процессы в кишечнике оказывают воздействие на центральную нервную систему посредством иммунных сигналов, гормонов и продуктов жизнедеятельности микробиоты.Учёные считают необходимыми крупные клинические испытания, чтобы рассчитать оптимальные дозировки и долгосрочную безопасность данного подхода.

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