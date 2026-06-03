Названы снижающие риск развития рака груди препараты

Препараты класса GLP-1, которые широко применяются для лечения диабета и снижения веса, могут быть связаны с более низким риском развития рака молочной железы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании. Результаты были представлены на ежегодном конгрессе Американского общества клинической онкологии (ASCO).Ученые проанализировали медицинские данные 111 646 женщин в возрасте от 45 до 80 лет с избыточным весом или ожирением. Из них более 15 тысяч получали препараты GLP-1, а остальные не использовали такие лекарства. Затем исследователи сравнили частоту новых случаев рака груди в обеих группах.Оказалось, что у женщин, принимавших препараты GLP-1, вероятность развития рака молочной железы была примерно на 30 процентов ниже. Этот результат подтвердился как в общей выборке, так и после дополнительного подбора групп с учетом возраста, массы тела, диабета и других факторов, которые могли повлиять на результат.Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь статистическую связь и пока не доказывает, что препараты напрямую защищают от рака. Однако ученые отмечают, что лекарства GLP-1 помогают снижать вес и уменьшают хроническое воспаление — два фактора, которые давно связывают с риском развития рака молочной железы.

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