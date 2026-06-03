Единственный способ избежать проблем со спиной назвала травматолог

Правильная осанка и удобная мебель сами по себе не являются гарантией от проблем с позвоночником. Главный способ профилактики болей в спине – это регулярная физическая активность. Об этом в интервью изданию Daily Mail напомнила испанский травматолог Инес Санчес, сотрудник Университетской клиники Сан-Сесилио в Гранаде.Специалист отмечает: многие люди уверены, что для обеспечения здоровья спины достаточно сидеть ровно, двигаться плавно и применять ортопедические кресла. Но в реальности такие меры не всегда действенны в предотвращении хронического болевого синдрома.Монтеро добавила, что в среде ее пациентов немало людей, тщательно соблюдающих рекомендации по осанке, но у них все равно возникает постоянный дискомфорт в области спины. Главная причина, по мнению врача, это продолжительное нахождение в одном положении и общая нехватка движения.Специалист уточняет: позвоночнику, межпозвоночным дискам, мышцам и связкам нужны регулярные нагрузки для сохранения нормы функций. При длительной статичности нарушается кровообращение, уменьшается подвижность суставов и слабеет мышечный корсет, призванный поддерживать позвоночник.Самой эффективной профилактической мерой доктор называет регулярность движения в течение дня. Людям, много времени проводящим за рабочим столом, она рекомендует вставать не реже чем раз в полчаса, делать короткую разминку или упражнения на растяжку.Полезны для позвоночника и ежедневные прогулки, равно как и любая умеренная физическая активность. Движение способствует поддержке нормальной работы опорно-двигательного аппарата и снижению риска развития хронических болевых ощущений.

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