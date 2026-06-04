Онкологи призвали избавиться от одной опасной для жизни кухонной утвари

Помутневшие, поцарапанные или треснувшие пластиковые контейнеры для хранения еды могут быть опасны для здоровья, утверждают онкологи Тингтинг Тан и Амар Ревари. Избавиться от этой кухонной утвари они призвали в беседе с Closer.По словам Тан, изменение цвета и нарушение целостности пластика говорят о разрушении материала. «Одна из проблем заключается в том, что изношенный пластик может выделять больше частиц или химических соединений в пищу, особенно при нагревании», — объяснила она, добавив, что, хотя врачи все еще изучают долгосрочное воздействие микропластика на организм, сокращение ненужного контакта с ним является разумной мерой предосторожности.В свою очередь, онколог Ревари напомнил, что рак является результатом сочетания генетики, старения, образа жизни, воздействия окружающей среды, а иногда — случайности. Однако он тоже посоветовал не нагревать остатки пищи в контейнерах в микроволновой печи и не мыть их в посудомоечной машине при высоких температурах. «Нагрев может увеличить попадание химических веществ из пластика в пищевые продукты», — предупредил Ревари, добавив, что жирные продукты, соусы и супы особенно подвержены воздействию микропластика. Он порекомендовал разогревать пищу в более безопасной стеклянной или керамической посуде.

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