Ученые выяснили, что как минимум два погодных явления усиливают головные боли

Врачи из Медицинского колледжа Университета Цинциннати, а также исследователи из Медицинской школы Икана на горе Синай, компаний Errex Inc. и Teva Pharmaceuticals выявили два конкретных погодных явления, способных повышать риск головных болей.* Результаты исследования были представлены на ежегодной научной конференции Американского общества по изучению головной боли , которая проходит сейчас в Орландо.Головные боли и мигрени часто связаны с погодными факторами, такими как атмосферное давление, осадки, влажность и температура. Поскольку погодные условия различаются по всему миру, данные свидетельствуют о том, что их влияние варьируется в зависимости от географического региона, сезона и группы населения.«Погода — один из наиболее распространенных факторов, провоцирующих приступы мигрени», — сказал соавтор исследования профессор Винсент Мартин, директор Центра головной боли и лицевой боли в Институте нейронаук имени Гарднера при Калифорнийском университете. «Наше исследование предполагает, что определенные закономерности штормов могут помочь объяснить, почему головные боли и мигрени, связанные с погодой, так часто встречаются в Цинциннати и регионе Среднего Запада».В рамках этого исследования ученые проанализировали погодные условия на северо-востоке США, чтобы определить, связаны ли какие-либо из них с возникновением новых головных болей у пациентов с эпизодической мигренью.«Значимость этого исследования головной боли заключается в том, что мы одними из первых изучили погодные условия с учетом комбинации переменных, а не одной единственной погодной переменной», — сказал Мартин. «Мы также изучили эти погодные условия по регионам и сезонам».Исследователи обнаружили, что два конкретных погодных явления связаны с повышенным риском возникновения головных болей в северо-восточном регионе. Одно из них — приближающийся холодный фронт, или область низкого давления, сопровождающийся осадками, которые могут выпадать в любое время года. Другое — Бермудский антициклон, область высокого давления, которая в значительной степени определяет летнюю погоду в восточной части США.«Это одно из первых исследований, которое более точно указывает на роль лобного отдела позвоночника в возникновении головной боли», — сказал соавтор исследования Эл Питерлин из компании Errex Inc.Для подтверждения своих выводов исследователи сравнили тысячи ежедневных записей в дневниках головной боли участников исследований HALO-EM и HALO-LTS, проводившихся на северо-востоке США. Оба исследования представляли собой рандомизированные, двойные слепые, плацебо-контролируемые клинические испытания III фазы, которые установили безопасность и эффективность препарата для профилактического лечения эпизодической мигрени.Они сопоставили данные о головных болях с ежедневными метеорологическими данными Национального центра климатических данных, отслеживая погодные условия за четыре года, сгруппированные по трехдневным периодам.Исследователи также подтвердили, что как минимум шестимесячное лечение значительно снизило частоту возникновения новых головных болей по сравнению с отсутствием медикаментозного лечения при любых погодных условиях, включая условия, считающиеся факторами высокого риска возникновения новых головных болей.«Мы увидели, что связь между погодой и головной болью исчезла благодаря применению этого лекарства», — сказал соавтор исследования Фред Коэн из Медицинской школы Икана на горе Синай. «Мы начали замечать его эффективность уже через месяц после начала приема препарата».«Это одно из первых исследований, предполагающих, что профилактическое лекарство может снизить вероятность головной боли, связанной с погодными условиями», — сказал соавтор исследования профессор Бриндер Видж из Департамента неврологии и реабилитационной медицины.Он также заявил, что это исследование вселяет новую надежду миллионам людей, страдающих мигренью и испытывающих головные боли, связанные с погодными условиями.

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