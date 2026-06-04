Кетогенная диета демонстрирует реальные перспективы в лечении анорексии

Кетогенная диета, наиболее известная как модное средство для сжигания жира, подает большие надежды в лечении нервной анорексии. В небольшом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Communications Medicine, следование этой диете, которая содержит большое количество жиров, умеренное количество белка и очень мало углеводов, привело к тому, что почти 75 процентов людей с этим расстройством пищевого поведения опустились ниже порога для постановки диагноза. Считается, что это связано с тем, что диета восстанавливает нарушенную выработку энергии в клетках головного мозга, которая связана с анорексией, тем самым снижая тревожность и уменьшая навязчивое желание ограничивать себя в еде.Имитация голодания путем ограничения углеводов при состоянии, характеризующемся экстремальными диетами и имеющем один из самых высоких показателей смертности среди всех психических заболеваний, звучит рискованно. Но Гвидо Франк из Калифорнийского университета в Сан-Диего утверждает, что при надлежащем контроле она может устранить навязчивое желание голодать. «В клинической практике мне говорят, что это похоже на зависимость, когда человек говорит: „Я этого хочу“», — говорит он. «Возможно, если создать это состояние, вызывающее у него желание, и при этом обеспечить его достаточным количеством пищи, это может быть полезно».Франк и его команда попросили 22 женщин с анорексией, чей индекс массы тела (ИМТ) повысился настолько, что они находились в диапазоне от здорового до слегка недостаточного веса, соблюдать кетогенную диету в течение 14 недель под наблюдением диетолога, психиатра и консультанта по поддержке, имевшего опыт анорексии. Их вес, настроение и симптомы анорексии отслеживались еженедельно с помощью анкет для мониторинга любых изменений в образе тела, депрессии, тревожности, связанной с едой, и страха набора веса.18 женщин, которые придерживались диеты в течение всех 14 недель, показали значительное улучшение симптомов анорексии и показателей депрессии, которая часто встречается наряду с анорексией. Тринадцать из них (72 процента) даже улучшили свое состояние настолько, что показатели снизились ниже порога клинической диагностики как анорексии, так и депрессии. «Уровень выздоровления был намного лучше, чем мы наблюдаем при других методах лечения анорексии», — говорит Франк.Целью исследования не было выяснить, приводит ли кето-диета к увеличению веса участников, однако все они оставались в пределах здорового или слегка недостаточного веса (ИМТ) и не имели рецидивов.Кетогенные диеты получили свое название благодаря тому, что они вызывают метаболический сдвиг, который эволюционировал, чтобы помочь нам выжить во времена голода. Как растительноядные люди, мы в основном используем углеводы для метаболизма, которые расщепляются на глюкозу, сжигаемую в митохондриях клеток, высвобождающих энергию.Когда углеводы недоступны, организм адаптируется к сжиганию жира, высвобождая его из запасов и преобразуя в печени в молекулы, называемые кетоновыми телами. Эти молекулы могут сжигаться в митохондриях вместо глюкозы.Кетогенные диеты были изобретены в 1920-х годах не для похудения, а как метод лечения эпилепсии. Было известно, что голодание в течение нескольких дней может уменьшить или остановить приступы, но в качестве лечения оно было неэффективным в долгосрочной перспективе. Кетогенная диета предложила решение: ограничение углеводов до уровня, имитирующего голодание, при одновременном обеспечении достаточного количества жиров, чтобы те, кто её соблюдал, не теряли вес.У детей с нервной анорексией или другими ограничительными расстройствами пищевого поведения изменения во внешнем слое мозга, по-видимому, не связаны исключительно с недостатком питательных веществ – и некоторые из них повторяют изменения, наблюдаемые при других неврологических заболеваниях.Последующие исследования показывают, что эпилепсия и многие психические расстройства, включая анорексию, связаны с проблемами высвобождения энергии из глюкозы в мозге, и кетоновые тела могут облегчить эти проблемы, обеспечивая альтернативное топливо.Сахиб Кхалса из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который занимается исследованиями и лечением расстройств пищевого поведения, предостерегает всех, кто рассматривает возможность попробовать кето-диету при анорексии. «Важно различать тщательный мониторинг со стороны психиатра, диетолога и лечебной команды, специализирующихся на расстройствах пищевого поведения, и попытки делать это самостоятельно». Пока у нас не будет больше данных из крупных рандомизированных контролируемых исследований, еще слишком рано менять подход к лечению анорексии, говорит он, который обычно включает терапию и нутритивную поддержку.

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