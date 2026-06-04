Людям старше 60 лет посоветовали чаще ходить на свидания

Врач Роберта Франса посоветовала людям старше 60 лет как можно чаще ходить на свидания. Пользу такого времяпрепровождения она объяснила в разговоре с изданием Metropoles.По словам Франсы, свидания повышают самооценку, помогают социализироваться и улучшают общее самочувствие у пожилых людей. Они начинают ощущать себя любимыми и востребованными. «Новые отношения всегда приносят желания, мечты и цели в жизни, что особенно важно в это время», — отметила доктор.Более того, отношения, завязавшиеся после 60 лет, являются более здоровыми и осознанными, поскольку к этому возрасту уже нет нереалистичных ожиданий, но есть эмоциональная зрелость, добавила специалистка. После десятилетий опыта, потерь и усвоенных уроков люди приходят к пониманию того, что партнер не должен нести ответственность за их личное счастье, а должен быть спутником жизни. В зрелых отношениях такие ценности, как диалог, дружба, товарищество и уважение, как правило, приобретают еще большее значение, заключила Франса.

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