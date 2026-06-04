Названа опасность регулярного превышения нормы сладкого

Систематическое превышение нормы сахара представляет собой не просто риск набрать лишний вес, калорийность здесь вторична, заявила нутрициолог, специалист по здоровому питанию Виктория Кострова. В разговоре с «Лентой.ру» она подчеркнула, что хронический профицит простых углеводов запускает тяжелые эндокринные и клеточные нарушения.«При регулярном избытке сахара поджелудочная железа вынуждена работать на износ, а рецепторы клеток со временем притупляются и теряют чувствительность к инсулину. Глюкоза не может попасть внутрь клетки для выработки энергии и остается в кровотоке, повреждая сосуды. И чтобы нейтрализовать этот токсичный эффект, печень экстренно конвертирует избыток глюкозы в триглицериды. Так и формируется висцеральное ожирение (плотный жир, обволакивающий внутренние органы)», — объяснила Кострова.По словам нутрициолога, существует также риск ускоренного старения. Молекулы сахара могут вступать в прямую реакцию с белками тела. Этот процесс называется гликированием. Образуются конечные продукты гликирования, которые связывают волокна коллагена и эластина, делая их жесткими, хрупкими и неспособными удерживать влагу. Визуально это проявляется ранними морщинами, обвисанием тканей и тусклым цветом лица.«Простые углеводы являются питательной средой для условно-патогенной флоры и грибов (особенно рода Candida) в кишечнике. Постоянное присутствие сахара в рационе подавляет рост дружественных симбиотических бактерий и разрушает муциновый слой слизистой кишечника. Нарушается целостность кишечного барьера (синдром дырявого кишечника), токсины начинают проникать в кровоток, вызывая системное воспаление. Это может быть выражено в непроходящей отечности, акне, дерматитах, аллергиях и общем падении иммунитета», — отметила Кострова.Регулярное превышение нормы сахара может также привести к истощению нутриентов, подчеркнула специалист. Дело в том, что рафинированный сахар требует огромных ресурсов для усвоения. На усвоение глюкозы организм расходует собственные клеточные запасы витаминов группы B, витамина С, хрома, цинка и магния. В результате человек сам загоняет себя в жесткие дефициты. Без этих витаминов и минералов могут развиться хроническая усталость, тревожность и нарушения сна.«Избыток простых углеводов провоцирует резкий скачок глюкозы, который сопровождается неестественно высоким выбросом дофамина. За этим пиком неизбежно следует такое же резкое падение уровня сахара (реактивная гипогликемия). Мозг считывает дефицит энергии как прямую угрозу выживанию и дает команду надпочечникам выработать гормон стресса (кортизол), чтобы стимулировать аппетит. Формируется петля, где человек постоянно живет в состоянии "гормональных качелей", где спады энергии и настроения можно временно купировать только новой дозой сахара», — добавила Кострова.

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