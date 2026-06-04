Минздрав выдал разрешение на клиническое исследование вакцины от лихорадки денге
Исследования планируется провести в двух медицинских центрах на территории страны - в Москве и Ярославле, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Ожидается, что применение вакцины позволит оказать профилактическое действие в отношении вируса денге и резко снизить уровень госпитализации в эндемичных регионах и странах.
Разработчик препарата - "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" ФМБА России.
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