Ваше тело ведёт дневник подавленных эмоций: откуда появляются "беспричинные" болезни

Россиянам раскрыли опасную цену подавленных эмоций. Оказывается, "проглоченные" переживания могут перерасти в "каменные" плечи, больную печень и вечную мигрень.Люди нередко говорят: "Давление подскочило на ровном месте", "Вдруг началась аллергия", "Спину прихватило без причины". Но специалисты считают: совсем "просто так" такие вещи случаются редко, а за телесными симптомами часто стоят непрожитые эмоции.Практикующий психолог и психотерапевт Ольга Аванесян в разговоре с "Радио 1" отметила, что эмоции никуда не деваются. Мы сдерживаем злость, не позволяем себе прожить обиду, отмахиваемся от страха – и будто бы двигаемся дальше. Но тело всё это фиксирует.По словам эксперта, невыраженные чувства оседают в мышцах, фасциях и внутренних органах – проявляются как хроническое напряжение, спазмы и нарушения кровотока. На то, чтобы удерживать это напряжение, организм тратит энергию. Когда ресурс заканчивается, появляются усталость, воспаления и болезни без "понятной" причины.Как это может проявляться:Контроль чаще отражается на шее и плечах: появляется зажатость, ощущение "каменных" плеч, мигрени и проблемы со сном.Тревога нередко связана с желудком и зоной солнечного сплетения: могут возникать гастрит, СРК, тошнота перед важными событиями.Гнев, по словам психолога, может отражаться на печени и желчном пузыре: появляется горечь во рту, кожные реакции, проблемы с желчью.Обида часто ощущается в грудной клетке: как тяжесть, "камень" внутри или трудности с дыханием.Аванесян подчёркивает: проживание эмоций – такая же базовая потребность организма, как сон или еда. Но делать это важно экологично – без вреда для себя и окружающих.– Здесь работает психогигиена и регулярная работа с психологом. Как чистка зубов предотвращает кариес, так работа с чувствами предотвращает их накопление. Это не про "выпустить пар", а про навык: замечать эмоцию, проживать её и не копить напряжение годами, – отметила психолог.Когда тело перестаёт быть складом непрожитых чувств, становится меньше "беспричинных" симптомов, возвращается энергия, появляется ясность вместо внутреннего шума, а отношения становятся честнее, резюмировала Аванесян.

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