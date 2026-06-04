Минздрав утвердил обновленный стандарт лечения панических атак

Минздрав обновил стандарт медицинской помощи взрослым при панических атаках.В частности, добавлена возможность направлять пациентов сдавать анализ на ВИЧ, гепатиты B, C и трепонему бледную. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.При этом в качестве терапии останутся транскраниальная магнитная стимуляция, групповые и индивидуальные занятия.Министерство также добавило в стандарт светотерапию - воздействие излучением видимого диапазона. Этот метод, как правило, применяют для лечения ряда видов депрессии и сезонного аффективного расстройства, появляющегося на фоне уменьшения длительности дня зимой. С помощью светотерапии специалисты могут восстановить "биологические часы".

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