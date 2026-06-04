Простой анализ крови может выявить и определить стадию болезни Альцгеймера

Ученые, возможно, приблизились на один шаг к определению стадии болезни Альцгеймера с помощью простого анализа крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Neurology.Этот тест может стать более дешевой и менее инвазивной альтернативой сканированию головного мозга и люмбальной пункции, которые в настоящее время используются для диагностики и определения степени заболевания.Исследователи разработали модель, использующую всего две формы тау-белка в крови для отслеживания прогрессирования болезни Альцгеймера. Они протестировали ее на более чем 1000 пациентах, включая людей без когнитивных нарушений, пациентов с легкими когнитивными нарушениями, пациентов с болезнью Альцгеймера и людей с другими нейродегенеративными заболеваниями.Результат: точность определения стадии заболевания по модели крови практически совпала с точностью ПЭТ-сканирования головного мозга.Рэнди Д'Амико, директор программы по лечению метастазов в головном и спинном мозге нейрохирургического отделения больницы Northwell Lenox Hill в Нью-Йорке, не входил в исследовательскую группу, но ознакомился с результатами исследования.«Если данные подтвердятся в более масштабных исследованиях, я думаю, это может значительно расширить доступ к биологическим методам диагностики болезни Альцгеймера, а это очень важно», — сказал он.По словам Д'Амико, анализ крови может помочь врачам выявлять и определять стадию болезни Альцгеймера на ранних стадиях — аналогично определению стадии рака.«Благодаря более точной стадировке заболевания, можно лучше выбирать мишени для терапии… и, возможно, удастся предотвратить необратимое повреждение мозга или, по крайней мере, ожидать лучших результатов», — сказал он.В будущих исследованиях необходимо будет подтвердить, насколько хорошо анализ крови работает в более крупных и разнообразных группах пациентов.

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