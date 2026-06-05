ФМБА: данными из генетической базы пользуются более 160 научных коллективов

Генетической базой россиян, которая была создана в 2024 году на основе генетических данных более чем 120 тыс. человек, уже пользуются более 160 научных коллективов. Об этом сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова.«С 2020 по 2024 год мы провели популяционное генетическое исследование полногеномное - более чем 120 тыс. практически здоровых россиян [в нем приняли участие]. И в 2024 году мы впервые вывесили базу частот аллельных вариантов, то есть разных вариантов каждого гена для "усредненного" российского человека. Вот этой базой уже сейчас пользуются более 160 научных коллективов любой ведомственной принадлежности и любой юридической формы», — сказала она в интервью "Вестям".Глава ведомства добавила, что это очень важно, потому что дает стимул к дальнейшему развитию генетики и пониманию того, как наиболее эффективно лечить людей — генетическая база дает возможность создавать персонифицированные лекарства и тест-системы.

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