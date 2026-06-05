Врачи назвали семь привычек для долгой жизни

Врачи регенеративной медицины Камал Уэгл и Джозеф Пурита назвали семь привычек для долгой жизни. Советами долголетия они поделились с изданием Very Well Health.По словам врачей, основой долгой жизни является движение. Так, Уэгл посоветовал относиться к физическим нагрузкам как к лекарству, прием которого нельзя отложить или забыть. При этом об интеллектуальном развитии забывать тоже нельзя. «Мозг — это такая же мышца, ей нужны постоянные нагрузки», — подчеркнул Пурита.Еще одним важным условием долголетия специалисты назвали отдых. Они посоветовали четко соблюдать режим и давать себе время для восстановления после стрессов. «Исследования неизменно показывают, что привычки питания связаны с тем, как стареет человек. Диета, богатая фруктами, овощами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, полезными жирами, связана с лучшим состоянием здоровья», — добавил Уэгл.Врачи также отметили, что, помимо образа жизни, на здоровье сильно влияет круг общения человека, его социальная активность и увлечения. Пурита посоветовал после выхода на пенсию не замыкаться в себе и поддерживать важные контакты. Наконец, самым важным правилом долголетия он назвал регулярные профилактические осмотры, которые позволяют предотвращать заболевания или выявлять их на ранних стадиях.

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