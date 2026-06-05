Однократное изменение образа жизни может снизить риск развития деменции на 16%

То, что вредно для легких, может быть вредно и для мозга. Появляющиеся данные свидетельствуют о том, что вдыхание загрязненного воздуха связано с повышенным риском развития деменции. Для многих жителей городов этого избежать невозможно, но другие вещества, которые мы вдыхаем, в большей степени находятся под нашим контролем.Анализ данных о состоянии здоровья, полученных путем самоотчета в США в рамках многолетнего исследования, показал, что отказ от курения в пожилом возрасте связан с уменьшением риска развития деменции на 16 процентов.* Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.Фактически, у участников, бросивших курить, риск развития деменции в пожилом возрасте был аналогичен риску у тех, кто никогда не курил.Но, похоже, здесь есть один нюанс.Положительный эффект на мозг наблюдался в основном у участников, которые не набрали вес или набрали менее 5 килограммов через два года после прекращения курения.Если участник анализа бросил курить и набрал более 10 килограммов, то значимой связи между отказом от курения и риском развития деменции больше не наблюдалось.Это не повод продолжать курить.Безусловно, отказ от курения приносит многочисленные преимущества для здоровья, выходящие за рамки деменции и воздействия на мозг.Вместо этого, данное исследование предполагает, что после прекращения употребления наркотиков человек должен уделять пристальное внимание своему весу.«Люди часто беспокоятся о том, что произойдет после того, как они бросят курить, включая увеличение веса и связанные с этим метаболические изменения», — заявил ведущий автор исследования Хуэй Чен из Медицинской школы Чжэцзянского университета в Китае. «Мы обнаружили, что отказ от курения по-прежнему связан с улучшением работы мозга, но поддержание нормального веса может помочь сохранить эти преимущества».Данное популяционное исследование не может выявить, как именно курение напрямую влияет на здоровье мозга, поэтому его результаты следует интерпретировать с осторожностью.При этом курение сигарет считается одним из основных факторов риска развития деменции.По некоторым оценкам, эта пагубная привычка может увеличить вероятность развития деменции на 30–50 процентов. Однако эти результаты в значительной степени основаны на популяционных исследованиях, которые часто игнорируют индивидуальные особенности.Ожирение и диабет 2 типа, например, также связаны с риском развития деменции, а после отказа от курения очень часто наблюдается увеличение веса.Как правило, это составляет менее 5 килограммов в годы после отказа от курения, но от 10 до 20 процентов тех, кто бросил курить, набирают более 10 килограммов веса.Однако остается неясным, как компромисс между преимуществами отказа от курения и негативными последствиями увеличения веса для здоровья влияет на общий риск развития деменции у человека.Если отказ от курения приводит к увеличению веса, это может повысить риск развития диабета, что, в свою очередь, увеличивает риск развития деменции.В недавнем исследовании Чен и его коллеги проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 32 000 пенсионеров в США, не страдающих деменцией, в возрасте около 60 лет.Участники раз в два года сообщали о своем статусе курения и весе.За более чем 25 лет наблюдения было задокументировано почти 6000 случаев деменции.По сравнению с нынешними курильщиками, у тех, кто бросил курить в течение периода исследования, риск развития деменции был на 16 процентов ниже.Между тем, у тех, кто никогда не курил, риск развития деменции был на 25 процентов ниже по сравнению с нынешними курильщиками.Результаты тестов когнитивных функций с течением времени также показали более медленное снижение когнитивных функций у тех, кто бросил курить, особенно среди тех, кто незначительно увеличил вес.У бросивших курить, которые практически не набрали вес, наблюдалось примерно на 20 процентов более медленное снижение когнитивных функций по сравнению с продолжающими курить.Это было не «внезапное», а постепенное изменение. Другими словами, чем дольше человек не курил, тем больше пользы это приносило замедлению снижения когнитивных функций по результатам определенных тестов.Результаты исследования показывают, что увеличение веса может нивелировать некоторые когнитивные преимущества, связанные с отказом от курения, и что людям, бросающим курить, следует обращать на это внимание, если они хотят получить максимальную пользу для здоровья.Авторы исследования утверждают, что в информационных материалах о вреде курения следует обращать внимание на эти возможности, чтобы те, кто пытается бросить курить, также предпринимали шаги по контролю своего веса.«Наши результаты показывают, что отказ от курения может способствовать долгосрочному здоровью мозга, но они также подчеркивают, что то, что происходит после отказа от курения, имеет значение», — сказал Чен. «Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять, как контроль веса и другие факторы образа жизни могут помочь людям максимально использовать когнитивные преимущества отказа от курения в пожилом возрасте».

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