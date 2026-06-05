AZL: Большинство проблем с кожей являются следствием советов из соцсетей
Исследование показало, что 88% дерматологов регулярно принимают пациентов со случаями раздражающей экземы, периорального дерматита, аллергических реакций и акне, которые появились в результате использования косметических средств. А рекомендации по их применению всё чаще люди получают из соцсетей. Особенно заметна эта проблема среди подростков и молодых людей.
Большинство опрошенных дерматологов уверены, что социальные сети провоцируют неправильное самолечение. Всем участникам исследования время от времени приходилось сталкиваться с дезинформацией о здоровье кожи, а около четверти отметили, что пациенты откладывают визит к врачу, следуя советам интернет-инфлюенсеров.
Самыми частыми источниками осложнений эксперты назвали средства с ретиноидами, отшелушивающими кислотами (AHA и BHA), косметику с отдушками. Дерматологи предупреждают, что «натуральные» продукты часто не безопасны и могут становиться причинами аллергических реакций.
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