AZL: Большинство проблем с кожей являются следствием советов из соцсетей

Около 90% голландских дерматологов время от времени сталкивались с пациентами, у которых проблемы с кожей появились на фоне применения рекламируемых в социальных сетях многоэтапных процедур ухода. Таков вывод исследователей из больницы Альриджне в Лейдене, проанализировавших итоги опроса 168 специалистов. О результатах они рассказали на сайте учреждения (Alrijne Ziekenhuis Leiden).Исследование показало, что 88% дерматологов регулярно принимают пациентов со случаями раздражающей экземы, периорального дерматита, аллергических реакций и акне, которые появились в результате использования косметических средств. А рекомендации по их применению всё чаще люди получают из соцсетей. Особенно заметна эта проблема среди подростков и молодых людей.Большинство опрошенных дерматологов уверены, что социальные сети провоцируют неправильное самолечение. Всем участникам исследования время от времени приходилось сталкиваться с дезинформацией о здоровье кожи, а около четверти отметили, что пациенты откладывают визит к врачу, следуя советам интернет-инфлюенсеров.Самыми частыми источниками осложнений эксперты назвали средства с ретиноидами, отшелушивающими кислотами (AHA и BHA), косметику с отдушками. Дерматологи предупреждают, что «натуральные» продукты часто не безопасны и могут становиться причинами аллергических реакций.

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