Названа идеальная добавка в кофе для заряда энергии на весь день

Диетолог Луис Милларес посоветовал добавить в утренний кофе один продукт для заряда энергии на весь день.

По словам Миллареса, одной из лучших добавок в кофе является сливочное масло. Такой напиток не только зарядит энергией, но и улучшит когнитивные функции, а также снизит воспаление в кишечнике, утверждает специалист.

«Это сочетание идеально подходит для тех дней, когда вам нужен дополнительный заряд энергии, будь то для более интенсивной тренировки или для повышения концентрации внимания», — отметил доктор. Еще одним важнейшим преимуществом кофе со сливочным маслом он назвал поддержание кетоза

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