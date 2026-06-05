Стоматолог предупредила об опасности чистки зубов сразу после завтрака
По словам Васкес, ночью в полости рта вырабатывается мало слюны, поэтому происходит активное размножение бактерий. Завтрак без предварительной чистки зубов дополнительно их питает, подчеркнула она.
Утренний прием пищи без предварительной гигиены полости рта облегчает проникновение патогенов в труднодоступные места, добавила медик. Чистка зубов, напротив, будет действовать как щит. «Пробудите зубы раньше, чем желудок. Они будут вам за это благодарны», — заключила Васкес.
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