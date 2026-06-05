Стоматолог предупредила об опасности чистки зубов сразу после завтрака

Стоматолог Вероника Андреа Васкес призвала не чистить зубы сразу после завтрака. Об опасности этой привычки она предупредила в разговоре с изданием ABC.По словам Васкес, ночью в полости рта вырабатывается мало слюны, поэтому происходит активное размножение бактерий. Завтрак без предварительной чистки зубов дополнительно их питает, подчеркнула она.Утренний прием пищи без предварительной гигиены полости рта облегчает проникновение патогенов в труднодоступные места, добавила медик. Чистка зубов, напротив, будет действовать как щит. «Пробудите зубы раньше, чем желудок. Они будут вам за это благодарны», — заключила Васкес.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки