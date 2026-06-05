AHS: понижение и повышение атмосферного давления повышают риск мигрени

Исследователи из Медицинского колледжа Университета Цинциннати выяснили, что риск головной боли и приступов мигрени заметно возрастает при двух определенных погодных явлениях — приближении холодного фронта и установлении устойчивого антициклона. Результаты работы были представлены на ежегодной конференции Американского общества по изучению головной боли в Орландо (AHS).Связь между погодой и мигренью обсуждается давно, однако до сих пор ученые чаще изучали влияние отдельных факторов — температуры, влажности или атмосферного давления. Новая работа показала, что для возникновения головной боли важны не отдельные метеопоказатели, а целые погодные системы.Авторы проанализировали тысячи записей из дневников пациентов с эпизодической мигренью, собранных в рамках крупных клинических исследований. Эти данные сопоставили с метеорологическими наблюдениями за четырехлетний период на северо-востоке США.Оказалось, что вероятность появления новой головной боли повышалась при приближении холодного фронта — области пониженного давления, обычно сопровождающейся осадками. Вторым значимым фактором стал Бермудский антициклон — крупная область высокого давления, которая формирует жаркую и влажную летнюю погоду на востоке Северной Америки.По словам исследователей, именно такие погодные перестройки могут объяснять, почему многие пациенты считают изменения погоды одним из главных триггеров мигрени. При этом ученые отмечают, что реакция на погодные условия может различаться в зависимости от региона проживания и времени года.Дополнительный анализ показал, что профилактическое лечение мигрени способно существенно ослаблять влияние погодных факторов. У пациентов, получавших соответствующую терапию, связь между неблагоприятными погодными условиями и возникновением новых приступов была значительно слабее.

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