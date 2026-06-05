Хуже курения: Проблемы с мышечной массой увеличивают риск смерти на 250%

Врач Хосе Эрнандес Поведа заявил, что у людей с низкой мышечной массой риск смерти на 250 процентов выше, чем у тех, кто регулярно занимается спортом."Когда вы видите пожилого человека, который не может встать со стула или что-то сделать самостоятельно, это не потому, что он стар, а из-за проблем с мышцами", - объяснил врач.По его словам, от мышц зависит уровень глюкозы в крови, состояние костей и многое другое.Во время болезни важное значение имеет уровень аминокислот - чем он выше, тем быстрее человек поправится.Многочисленные исследования показали, что регулярные физические тренировки, особенно силовые, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и некоторых видов рака.Кроме того, улучшается и психическое здоровье."Мы можем попытаться продлить наше пребывание на Земле, заботясь о своем теле", - говорится в статье, посвященной долголетию.

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