Хуже курения: Проблемы с мышечной массой увеличивают риск смерти на 250%
"Когда вы видите пожилого человека, который не может встать со стула или что-то сделать самостоятельно, это не потому, что он стар, а из-за проблем с мышцами", - объяснил врач.
По его словам, от мышц зависит уровень глюкозы в крови, состояние костей и многое другое.
Во время болезни важное значение имеет уровень аминокислот - чем он выше, тем быстрее человек поправится.
Многочисленные исследования показали, что регулярные физические тренировки, особенно силовые, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и некоторых видов рака.
Кроме того, улучшается и психическое здоровье.
"Мы можем попытаться продлить наше пребывание на Земле, заботясь о своем теле", - говорится в статье, посвященной долголетию.
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