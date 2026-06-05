Врач Шуппо: неправильно выбранная диета может вести к старению организма

Основатель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с RT рассказала о вреде и пользе популярных диет.«Неправильные диеты или рацион питания могут привести к раннему процессу старения организма, обострению хронических заболеваний. Очень многие популярные диеты точно не подойдут при заболеваниях ЖКТ, почек, печени, сердечно-сосудистых проблемах», — поделилась она.По её словам, оптимальный выбор для молодости нашего организма — это радуга на тарелке и разнообразие ингредиентов пищи.«Чем больше будет разнообразных видов овощей, круп, тем разнообразнее будет наша микробиота кишечника, а значит, крепче иммунитет, что очень важно. Кишечник — это 70% здоровья иммунной системы человека», — отметила она.Шуппо предупредила о потенциальных рисках популярных в последнее время диет.«Есть карнивор-диета, в основе которой находятся продукты животного происхождения. Повышенное потребление животных жиров может угрожать ростом уровня холестерина, развития атеросклероза, а в перспективе привести к инфарктам и инсультам», — предупредила она.Избыточное потребление красного мяса связывают с ранним старением организма и риском рака прямой кишки, добавила специалист.«Кетодиета — диета на основе низкоуглеводного питания с высоким содержанием жиров. В ряже случаев может провоцировать дефицит клетчатки, проблемы с кишечником. Имеет прямое противопоказание при заболеваниях почек и печени», — пояснила она.А монодиеты или диеты с жёстким ограничением калорий без показаний врача чреваты потерей мышечной массы, снижением иммунитета, обратила внимание врач.

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