Врач назвала первые звоночки высокого холестерина: Утром - самый яркий сигнал

Бывает, что человек принимает статины, а холестерин "почти не двигается". Часто дело в том, что нарушается путь его утилизации. Ситуацию объяснила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, указав на симптомы, которые нельзя пропускать.Основной путь утилизации холестерина - через желчь. В печени холестерин превращается в желчные кислоты. Желчь уходит в кишечник и затем выводится из организма."Если этот путь сломан - холестерину просто некуда деться. Он копится в крови. А вы потом видите в анализах ту самую цифру", - уточнила врач.Ломает путь утилизации застой желчи, дискинезия, перегибы желчного, густая желчь. Также причинами могут быть удаленный желчный пузырь, жировой гепатоз, гипотиреоз, хронический стресс, высокий кортизол, инсулинорезистентность и воспаление кишечника."Повышенный холестерин - это симптом. Чаще всего это нарушенная работа печени и желчного. Пока не разогнали желчь, не убрали жировой гепатоз и не разобрались с гипотиреозом, если он есть, то и снижать цифру бесполезно", - отметила врач.Диляра Лебедева подчеркнула, что насторожить должны горечь во рту по утрам - это яркий симптом, а также тяжесть после жирной еды, тошнота от желтка или жирного мяса, дискомфорт в правом подреберье.

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