Сладкоежкам подсказали безотказный способ избавиться от сахарной зависимости
Охеда пояснил, что если человек хочет съесть ту или иную сладость, то лучше сначала употребить какой-нибудь фрукт. Если после этого желание исчезло, значит, организм испытывал настоящий голод, но насытился благодаря воде, клетчатке и питательным веществам, отметил доктор.
Если же после употребления фрукта человек продолжает чувствовать потребность в сладостях, значит, это действительно тяга к ним, добавил врач. Однако даже сам факт выявления этого механизма уже поможет контролировать себя и свой выбор продуктов, а также разорвать цепь зависимости, возникшей из-за сахара, подчеркнул Охеда.
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