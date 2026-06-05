Эксперт объяснила, можно ли приседать с весом при опущении органов

Можно ли приседать с весом, если диагностировано опущение органов малого таза? На этот вопрос ответила Ольга Братчикова — кандидат медицинских наук, доцент, заведующая лабораторией НИЛ здоровья женщины, матери и ребёнка ИМД Пироговского Университета, доцент кафедры акушерства и гинекологии имени академика Г. М. Савельевой.В беседе с «Чемпионатом» специалист пояснила, что тазовое дно — это сложная поддерживающая структура из мышц, связок и фасций. Её недостаточность проявляется пролапсом (опущением или выпадением органов), а также недержанием мочи и кала.По словам Братчиковой, у профессиональных спортсменок мышцы тазового дна развиты лучше, чем у нетренированных женщин. Однако парадокс в том, что именно у них частота жалоб на недержание мочи возрастает в три раза. Виной всему — повышенное внутрибрюшное давление, которое возникает не только в тяжёлой атлетике, но и у гимнасток при прыжках и приземлениях.Ключевую роль в развитии пролапса играет состояние связочного аппарата. Факторами риска эксперт назвала врождённую дисплазию соединительной ткани, травматичные роды, возрастное уменьшение коллагена, а также удаление матки без должной фиксации связок.Если у женщины уже есть клинические проявления опущения органов, физические упражнения, повышающие внутрибрюшное давление, противопоказаны. «Приседания с весом, подъём штанги, прыжки на батуте будут усугублять состояние связок и мышц и приводить к более быстрому прогрессированию симптомов», — предупредила врач.Она подчеркнула, что хорошо развитые мышцы тазового дна могут компенсировать слабость соединительной ткани только у здоровых женщин. При уже имеющейся проблеме неправильно выбранный тип нагрузок, их чрезмерная интенсивность лишь ухудшают ситуацию.При этом популярные упражнения Кегеля сохраняют свою ценность как для профилактики пролапса, так и для его начальных стадий, но требуют правильного выполнения и регулярности. При наличии жалоб (недержание, ощущение инородного тела, дискомфорт в промежности) перед началом тренировок Братчикова настоятельно рекомендует обратиться к врачу для оценки индивидуальных рисков.Между тем эксперт напомнила о неоспоримой пользе регулярной физической активности в целом: она снижает риск ожирения, деменции, онкологических заболеваний, артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа. Однако выбор упражнений при пролапсе должен быть осознанным и безопасным.

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