Россиян предупредили о неожиданных последствиях недосыпа
По словам Павловой, недавно проведенное исследование выявило связь между плохим качеством ночного отдыха и ощущением социальной изоляции. Особенно заметной эта зависимость оказалась у людей с вечерним хронотипом. Врач отметила, что нехватка сна способна усиливать тревогу и негативно влиять на восприятие окружающего мира.
Также специалист отметила, что бессонница может иметь долгосрочные последствия для женщин среднего возраста. «Те, кто плохо спит в этот период, чаще сталкиваются с депрессивными состояниями спустя 10 лет», — предупредила она.
Доктор добавила, что сбитый режим со временем может повышать риск остеоартрита коленных и тазобедренных суставов. Более высокие показатели также зафиксировали у людей, работающих в ночные смены.
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