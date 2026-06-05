Названы продукты, которые помогут избавиться от отеков

Механика появления отеков проста и логична: натрий притягивает и задерживает воду в тканях. Когда мы съедаем много соленого, организм запасает влагу, чтобы разбавить высокую концентрацию натрия, и результат - отекшее лицо и мешки под глазами.Чтобы противостоять этому процессу, нужен главный антагонист натрия - калий, а также лимфодренажные и противовоспалительные средства, пишет MK.Ru. Поэтому любые кремы и патчи дают лишь временный эффект, пока в организме сохраняется дисбаланс.Правильное питание способно решить проблему глобально: достаточно добавить в рацион продукты, которые диетологи называют природными диуретиками. В отличие от аптечных мочегонных они не вымывают калий, а наоборот, поставляют его.Авокадо и бананы можно назвать тяжелой артиллерией против застоя жидкости. В одном среднем авокадо - около 700 мг калия, это больше, чем в банане (там примерно 350-400 мг). Калий вытесняет избыток натрия и помогает выводить его через почки.Арбузы и дыни тоже богаты калием и каротиноидами, поэтому дают мягкий лимфодренажный эффект, - это идеальный десерт от отеков. Печеный батат и свежий шпинат также являются чемпионами по содержанию калия. Они полезны не только при отеках, но и для стабилизации давления и здоровья сердца.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки