NutriNeuro: Злоупотребление сахаром создаёт необратимые проблемы для памяти

Научный коллектив из Технологического университета Сиднея выяснил, что снижение качества памяти, спровоцированное рационом с высоким содержанием сахара, можно частично снижать, переходя на более здоровую диету, но оно и тогда полностью не восстанавливается. Результатами систематического обзора и метаанализа авторы работы поделились в журнале Nutritional Neuroscience (NutriNeuro).Проект базировался на метаанализе 27 более ранних доклинических исследований на мышах и крысах, где изучалось воздействие диеты с высоким содержанием сахара и жиров на ментальные функции. Специалисты оценивали влияние перехода от нездорового меню к более сбалансированному рациону: как это отражается на памяти, мотивации и поведенческих реакциях.Анализ доказал, что перевод животных на более здоровую диету приводил к улучшению показателей памяти в сравнении с теми подопытными, что продолжали питаться продуктами с высокой концентрацией сахара и жиров. Но восстановление было неполным: функции мозга не возвращались к уровню грызунов, никогда не получавших «нездоровую» диету.Самый заметный эффект наблюдали при замене диеты с избытком жиров. Тогда как при исходном рационе с высоким потреблением добавленного сахара или сочетанием сахара и жиров восстановление ментальных функций оказалось намного слабее или вовсе отсутствовало. Больше всего страдала от сладостей работа гиппокампа — зоны мозга, что отвечает за память и обучение.

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