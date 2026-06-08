Conversation: Оценить состояние здоровья можно по рукопожатию
Силу хвата действительно несложно замерять при помощи динамометра, этот прибор фиксирует, как сильно человек способен сжать рукоять рукой. Исследования подтверждают: данный показатель и впрямь коррелирует с общим состоянием здоровья.
Так, в одном из солидных исследований, где приняли участие около 500 тысяч британцев возрастной категории от 40 до 69 лет, было обнаружено, что уменьшение силы хвата на каждые 5 килограммов даёт около 20-процентного роста риска смерти в последующие десять лет наблюдений.
Мышечная слабость (менее 26 кг силы хвата у мужчин и менее 16 кг у женщин) ассоциируется с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых патологий, хронической обструктивной болезни легких, респираторных болезней и отдельных видов онкологии.
Специалист акцентирует: все эти факты не говорят о том, что именно сила кисти определяет продолжительность жизни. Этот показатель, считает эксперт, сам по себе является отражением общего состояния организма. Он связан с мышечной массой, функциями нервной системы, сердца и сосудов, а также с нюансами обмена веществ.
Самым информативным данный фактор оказывается для пожилых. У них сила хвата является показателем степени возрастной потери мышечной массы и силы (саркопении).
Улучшение этого маркера может стать полезным компонентом общей физической подготовки, но не гарантирует неизбежного укрепления здоровья или роста продолжительности жизни.
Самыми надежными факторами долголетия учёные и медики-практики по-прежнему считают регулярную физическую активность, сбалансированное питание, полноценный сон, позитивное общение и контроль уровня стресса.
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