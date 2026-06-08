Conversation: Оценить состояние здоровья можно по рукопожатию

В последнее время стало популярным мнение, что по силе хвата можно легко предвидеть продолжительность жизни человека. Научные основания для подобных утверждений есть, вот только связь между хватом и долголетием чаще всего интерпретируется неверно. Об этом эпидемиолог Хасан Валли рассказал на портале The Conversation.Силу хвата действительно несложно замерять при помощи динамометра, этот прибор фиксирует, как сильно человек способен сжать рукоять рукой. Исследования подтверждают: данный показатель и впрямь коррелирует с общим состоянием здоровья.Так, в одном из солидных исследований, где приняли участие около 500 тысяч британцев возрастной категории от 40 до 69 лет, было обнаружено, что уменьшение силы хвата на каждые 5 килограммов даёт около 20-процентного роста риска смерти в последующие десять лет наблюдений.Мышечная слабость (менее 26 кг силы хвата у мужчин и менее 16 кг у женщин) ассоциируется с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых патологий, хронической обструктивной болезни легких, респираторных болезней и отдельных видов онкологии.Специалист акцентирует: все эти факты не говорят о том, что именно сила кисти определяет продолжительность жизни. Этот показатель, считает эксперт, сам по себе является отражением общего состояния организма. Он связан с мышечной массой, функциями нервной системы, сердца и сосудов, а также с нюансами обмена веществ.Самым информативным данный фактор оказывается для пожилых. У них сила хвата является показателем степени возрастной потери мышечной массы и силы (саркопении).Улучшение этого маркера может стать полезным компонентом общей физической подготовки, но не гарантирует неизбежного укрепления здоровья или роста продолжительности жизни.Самыми надежными факторами долголетия учёные и медики-практики по-прежнему считают регулярную физическую активность, сбалансированное питание, полноценный сон, позитивное общение и контроль уровня стресса.

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