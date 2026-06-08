Россиянам назвали самую недооцененную причину инфаркта

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По словам Ивашкова, сон по пять-шесть часов в сутки удваивает риск преддиабета и сахарного диабета второго типа. При этом если ночной отдых длится четыре часа и меньше, то в два раза повышается риск артериальной гипертензии, написал доктор.
«Нарушения сна связаны с повышенным риском гипертонии, атеросклероза и метаболических расстройств, а это прямой путь к сердечно-сосудистой смертности», — подчеркнул он. Среди других негативных последствий бессонницы специалист назвал депрессию, проблемы с памятью, неврологические заболевания, снижение иммунитета и набор веса.
«ВОЗ и большинство сомнологических ассоциаций рекомендуют [спать] семь-девять часов для взрослых. Важно не только количество, но и качество: непрерывный сон, засыпание в одно и то же время, темная и прохладная комната», — добавил Ивашков.
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