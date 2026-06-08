Невролог объяснил, почему продуктивность заметно снижается в жаркую погоду
«Чтобы сохранить работоспособность, важно правильно распределять нагрузку. Самые сложные задачи лучше выполнять утром, когда температура ниже. В течение дня нужно делать короткие паузы, пить воду небольшими порциями, не злоупотреблять кофе и сладкими напитками. Рабочее место желательно проветривать или охлаждать, но избегать резкого перепада температур из-за кондиционера. Также стоит отказаться от тяжёлой еды днём: после плотного обеда сонливость в жару усиливается», — рекомендовал эксперт.
Не забывайте прислушиваться к себе. Если появилась выраженная слабость, головокружение, сердцебиение или тошнота, лучше снизить нагрузку и уйти в прохладное место.
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