Названа самая полезная минеральная вода
По его словам, минеральные воды отличаются составом и содержанием различных веществ, поэтому имеют разные показания. Одни рекомендуются при заболеваниях желудка, другие способствуют оттоку желчи, третьи помогают поддерживать электролитный баланс организма. В лечебных целях минеральную воду должен подбирать врач с учетом медицинских показаний.
Поляков отметил, что существуют и более универсальные варианты, которые в небольших количествах подходят большинству людей. Однако даже такую воду следует употреблять с учетом ее минерализации и состава, поскольку они влияют на организм.
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