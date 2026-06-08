Почему нужно как можно реже есть «быструю» лапшу: риски для здоровья

Лапша быстрого приготовления не дает организму нужных питательных веществ.Такая лапша, продающаяся в супермаркетах, является одним из востребованных продуктов в силу своей дешевизны. Но есть ее нужно как можно реже, а лучше – совсем исключить из рациона.Много натрия. «Быстрая» лапша отличается очень значительным содержанием натрия. Его избыток имеет крайне неблагоприятные последствия для здоровья. Среди них – высокое кровяное давление, делающее человека подверженным инсульту и сердечным заболеваниям.Вредит печени. Тесто для лапши быстрого приготовления производится из крахмала, воды, муки, соли или заменителя соли, и затем подвергается мгновенному обжариванию, что делает продукт источником вредных жиров. Изготовленный таким образом продукт может негативно действовать на печень, повышая риск ее воспаления и ожирения.Риск метаболического синдрома. Согласно имеющимся исследовательским данным, женщины, которые часто употребляют «быструю» лапшу, становятся подвержены развитию метаболического синдрома – комплексного нарушения с симптомами ожирения, гипертония, повышенного уровня сахара и холестерина в крови.Употребление глутамата натрия. Этот ингредиент, добавляется в обработанные пищевые продукты для улучшения их вкуса. Содержится он и в лапше быстрого приготовления. Считается, что этот химикат оказывает долгосрочное негативное воздействие на организм, с его влиянием связывают склонность к развитию рака желудка.Увеличение веса. Лапша быстрого приготовления не содержит клетчатки и белка, зато содержит вредные жиры. Это может привести к увеличению веса и проблемам с пищеварением, особенно если употреблять ее в больших количествах, информирует The Health Site.

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