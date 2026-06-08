Эксперт объяснил, почему эффективная тренировка длится не больше часа

Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин объяснил в беседе с «Чемпионатом», почему эффективная тренировка длится не больше часа. Он подчеркнул, что среди новичков живёт железобетонное правило: если ты не выполз из зала после двух часов пахоты, тренировка прошла впустую. Но с точки зрения физиологии фитнес-марафоны на тренажёрах — это лучший способ загнать себя и намертво остановить прогресс.Организм не может работать на высокой интенсивности бесконечно. У него есть лимитированный запас гликогена и ресурс центральной нервной системы. Примерно через 45-60 минут плотной силовой работы анаболический отклик начинает падать, а кортизол (гормон стресса) летит вверх. Тело понимает, что стресс затянулся, и переходит в режим разрушения тканей, чтобы экстренно добыть энергию.«Всё, что вы делаете после первого часа — это так называемый «мусорный объём». Вы уже физически не можете работать с нужным рабочим весом и правильной техникой, поэтому просто добиваете себя лёгкой изоляцией на фоне накопившейся усталости. Это не даёт никакого стимула к росту мышц или жиросжиганию, зато отлично истощает ресурсы, которые нужны вам для восстановления», — сказал эксперт.Единственное оправданное исключение — это тяжёлый пауэрлифтинг или тяжёлая атлетика, где отдых между подходами длится по пять-семь минут. Там тренировка неизбежно растягивается на пару часов, хотя чистого времени под штангой набирается минут на 15.Для обычного человека, который пришёл за здоровьем, функциональностью и хорошей фигурой, 45-50 минут сфокусированной работы — это абсолютный потолок. Схема простая: разминка, три-четыре грамотных базовых упражнения с полной отдачей и домой.

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