Кардиологи назвали опасные для сердца популярные продукты

Одни из самых опасных для сердца – продукты промышленной переработки, употребляемые в большом количестве.Британскими кардиологами Шаронн Хейс и Эндрю Фрименом были названы популярные продукты, которые могут быть опасными для сердца. Их доводы опубликовало издание The Sun. Специалисты констатировали, что в «черном списке» находятся продукты промышленного изготовления, готовые к употреблению (то есть, практически не требующие готовки). По словам медиков, тотально исключать все вредное из рациона необязательно, но употребляться она должна как исключение. Здоровью, прежде всего, угрожает регулярное потребление такой пищи – особенно в больших объемах.Сосиски и колбаса. Кардиологи заявили, что продукты из переработанного мяса отличаются очень высоким содержанием насыщенных жиров. Кроме того, они изобилуют солью, а также содержат нитраты. Все перечисленные ингредиенты вредят сосудам и сердцу, когда употребляются изо дня в день.Чипсы. Их главный минус – слишком значительные дозы соли, предупредили врачи.«Частое употребление соли способно повышать кровяное давление, что является фактором риска развития болезней сердца и инсульта».Сласти. Обычно люди, которые постоянно едят сладкое, имеют проблемы с весом, ведь эти изделия дают солидную добавку к общему количеству калорий, потребляемых за день. Именно в связи с лишними килограммами и ожирением возрастает риск заполучить сердечное заболевание (а также много других недугов, включая диабет, который тоже подрывает сердечное здоровье)Белковые продукты. Многие знают: белок необходим телу, мышцам, помогает поддерживать здоровый вес. Но избыток в рационе белка (в первую очередь, животного происхождения) вредит сердцу, а также создает опасно высокую нагрузку на почки.«Недавнее исследование показало, что у мужчин, которые придерживались диеты с высоким содержанием белка, риск развития сердечной недостаточности повышался на 33 процента», - предупредили кардиологи.

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