В Перми создали метод оценки скрытой асимметрии мозга, указывающей на рак

Ученые Пермского Политеха разработали новый метод оценки скрытой асимметрии полушарий мозга. Головной мозг годами активно изучается, и особое внимание специалисты уделяют полушариям. Изменения в их размерах или асимметрия могут быть первыми признаками опухолей, отеков или воспалений. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.Головной мозг — самая сложная система человеческого тела, от которой зависит работа всего организма. Любые едва заметные изменения (смещение тканей или асимметрия полушарий) могут быть предвестниками опухоли, отеков или воспалительных процессов. Чем раньше эти отклонения будут замечены, тем выше шансы на успешное лечение или на замедление прогрессирования болезни. Хотя асимметрия сама по себе не всегда означает болезнь и может быть просто индивидуальной особенностью человека, ее наличие все равно требует дополнительной диагностики.Сегодня для их оценки используют либо объемный анализ всех снимков томографии, либо специальные ПО. Однако ручной расчет занимает у врача до нескольких часов, а большинство необходимых программ коммерческие и импортные. Это значит, что сегодня нет простого и быстрого способа диагностики асимметрии полушарий, который можно было бы использовать в любой больнице.Ученые Пермского Политеха разработали новый способ, который позволяет врачу за несколько минут, опираясь на один срез томографии, получить достаточно точное числовое значение асимметрии и определить наличие особенности в соотношении размеров полушарий. В отличие от других методов, этот способ не требует дорогого программного обеспечения или анализа десятков снимков.Предложенный способ работает следующим образом. Среди всех снимков томографии у конкретного пациента врач выбирает тот, где длина щели между полушариями имеет наибольшую длину. Это единственный срез, который полностью охватывает их, а значит, по нему можно наиболее точно оценить размеры обеих половин.Исследователи впервые предложили использовать именно его, поскольку остальные снимки томографии показывают только отдельные участки мозга. Такие изображения нужны для детального изучения других областей, например мозжечка или коры, а значит, лишь по ним нельзя увидеть наличие асимметрии.«На снимке врач измеряет три расстояния: общую длину полушарий, а также ширину каждой половины. По этим данным он вычисляет, какую долю занимает левая и правая часть, и может сделать вывод, насколько одна из них больше или меньше другой. В итоге специалист сопоставляет эту разницу с пороговым значением, которое помогает определить, есть ли у пациента особенность в соотношении размеров полушарий», — рассказал «Газете.Ru» Владислав Никитин, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.Исследователи протестировали способ на реальных клинических данных. Для этого они взяли томографии пациентов разного возраста — как с выявленными различиями в размерах полушарий, так и без них. Для каждого из них ученые рассчитали соотношение правой и левой сторон по одному снимку и сравнили полученную разницу с результатами полного анализа.«Новый способ показал те же результаты, что и традиционный (с анализом всех срезов), но занял всего несколько минут. На основе этого сравнения мы определили конкретный числовой критерий, которым может воспользоваться любой врач. Если разница между правой и левой стороной превышает 5% — это признак асимметрии, при котором необходимо более детальное обследование. Если же разница составляет 3% — это, как правило, индивидуальная физиологическая особенность и вариант нормы», — дополнил Никитин.Предложенный способ будет полезен рентгенологам и неврологам в больницах, травмпунктах и центрах диспансеризации — везде, где важно в короткие сроки выявить пациентов группы риска и направить их на углубленную диагностику.

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