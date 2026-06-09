Три распространённые привычки сна связаны с ускоренным старением мозга

Большинство людей знают, что плохой сон затрудняет следующий день. Но мало кто задумывается о том, какое воздействие он может оказывать на мозг в течение многих лет или десятилетий. Новое масштабное исследование предполагает, что повреждения могут быть медленными, незаметными и измеримыми. Исследователи выявили три распространенных нарушения сна, связанных с признаками ускоренного старения мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.К таким привычкам относятся сон вне рекомендованного семи-девятичасового окна, частый дневной сон и борьба с бессонницей. Все три привычки были связаны с более интенсивным накоплением определенного вида повреждений головного мозга, связанных с риском развития деменции.Исследование проводилось кафедрой психологии и Колледжем общественного здравоохранения им. Цукермана при поддержке Университета Аризоны в сотрудничестве с Университетом Южной Калифорнии (USC).Группа исследователей проанализировала снимки головного мозга и ответы на анкеты более чем 23 000 человек среднего и старшего возраста, данные о которых были получены из крупной биомедицинской базы данных.Исследование возглавила Мадлен Элли, а ведущим соавтором выступил Дэвид Райхлен, профессор биологии человека и эволюционной биологии в Университете Южной Калифорнии.Повреждения, которые отслеживали исследователи, называются поражениями белого вещества и представляют собой небольшие участки повреждения, которые накапливаются внутри головного мозга с течением времени.Они не ощущаются на ощупь и не сопровождаются очевидными симптомами. Они просто накапливаются, и со временем связаны с повышенным риском развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.Исследование началось с анализа пяти аспектов сна: продолжительность сна, дневной сон, бессонница, непреднамеренное засыпание днем и храп.Участники заполняли анкеты в период с 2006 по 2010 год. Примерно девять лет спустя тем же людям было проведено МРТ-сканирование головного мозга, результаты которого исследователи использовали для измерения объемов поражений.Первоначально все пять факторов указывали в одном направлении – чем больше каждого, тем больше поражений. Но как только команда учла другие факторы, повреждающие мозг, такие как высокое кровяное давление, курение и физическая пассивность, список сузился.Храп и непроизвольное засыпание прекратились. Остальные три симптома остались.Большинство исследований, посвященных коротким дневным снам, дают довольно позитивные результаты, утверждая, что дневной сон способствует повышению бдительности и улучшению когнитивных функций. Так почему же дневной сон в данном случае рассматривается как тревожный сигнал?Пока никто точно не знает. В анкете не спрашивалось, какова продолжительность индивидуальных дневных снов и когда они происходили в течение дня. Соавтор исследования профессор Джин Александр из Университета Аризоны открыто признает наличие этого расхождения.В будущих исследованиях необходимо будет проверить, имеет ли короткий отдых после обеда те же последствия, что и более длительный, привычный дневной сон. На данный момент честный ответ: возможно, нет.Одной из особенностей этого исследования является то, что оно рассматривало сон как набор отдельных поведенческих реакций, а не объединяло все в один общий показатель. Это важно, потому что усреднение всех данных, как правило, искажает реальную картину происходящего.«Сон — это универсальный, но сложный процесс, и нам еще многое предстоит узнать о том, как различные аспекты сна связаны со здоровьем мозга», — говорит Элли.Наиболее убедительные результаты были получены в ближнем сегменте спектра. У людей, спящих менее семи часов в сутки, наблюдался заметно больший объем поражений, чем у тех, кто спал рекомендованное количество часов.«Наши результаты показывают, что недостаток сна может приводить к увеличению объема поражений белого вещества головного мозга с возрастом», — сказал Александр. «Мы не обнаружили более выраженного влияния белого вещества головного мозга у людей, которые сообщали о большей продолжительности сна, но это необходимо продолжить в группах с большим количеством людей, которые спят дольше».Большинство факторов риска развития деменции — это устойчивые факторы. Возраст есть возраст, генетика есть генетика, и с ними ничего не поделаешь. Отчасти именно поэтому выводы этого исследования кажутся более практически применимыми, чем большинство результатов в этой области.Все три выявленных поведенческих фактора – недостаточный сон, частый дневной сон и бессонница – по крайней мере в принципе, поддаются изменению, хотя и не всегда легко. Бессонница, в частности, может быть очень устойчива к лечению. Но она не является чем-то неизменным, как возраст и генетика.«Сон — один из тех факторов риска, которые потенциально можно изменить. Если мы сможем улучшить качество своего сна, это может помочь уменьшить последствия старения мозга и, возможно, даже снизить риск развития деменции, такой как болезнь Альцгеймера», — сказал Александр.Большинство из нас уже знает, что нам не хватает сна. Оказывается, последствия этого могут быть более серьезными и проявляться раньше, чем многие думают.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки