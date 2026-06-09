Conversation: за желанием есть правильно нередко скрывается орторексия

Помешательство на «правильных» продуктах, популяризованное в социальных сетях, несет реальный психологический риск: у части людей оно перерастает в орторексию — расстройство, при котором еда превращается в источник тревоги, а не удовольствия. К такому выводу пришла профессор Джемма Шарп из Университета Аделаиды.«Чистое питание» само по себе не является патологией, однако становится проблемой, когда человек привязывает к нему самооценку. При малейшем нарушении строгих пищевых правил возникает острая тревога или чувство вины. Орторексия формально не входит в перечень клинических расстройств МКБ, однако серьезно влияет на качество жизни: человек избегает совместных приемов пищи, отказывается от социальных мероприятий и испытывает хронический стресс при любом выборе продуктов.Ключевую роль в распространении культа «чистоты» питания играют соцсети. Сообщения о вреде «нечистых» продуктов исходят прежде всего от велнес-инфлюенсеров, а не от медицинских специалистов, — это размывает границу между разумной диетой и опасными ограничениями. По некоторым оценкам, признаки расстройства присутствуют у 6–7% населения, а в отдельных группах — студентов, спортсменов, медработников — эта доля достигает 35–57%.Специалисты советуют близким людей с такими симптомами говорить об этом в спокойной обстановке, сосредоточившись на самочувствии, а не на конкретных пищевых привычках. Лучше всего зарекомендовала себя когнитивно-поведенческая терапия в сочетании с работой диетолога, специализирующегося на расстройствах пищевого поведения. Ранняя помощь значительно сокращает риск хронизации состояния.

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