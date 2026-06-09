Диетолог Филиппова: макароны помогают нормализовать уровень сахара в крови

Диетолог Татьяна Филиппова проинформировала о продуктах, полезных для нормализации содержания сахара в крови – среди них врачом названы и макароны.Диетолог Филиппова посоветовала в интервью контролировать количество употребляемых в пищу быстрых углеводов. Такие продукты, как булочки, конфеты, других виды десертных изделий, насыщены быстрыми углеводами и провоцируют высокие скачки инсулина. В результате организм ощущает сильный голод и требует пищи, из-за чего возникает переедание, а впоследствии – лишний вес.Для сохранения здорового веса и профилактики колебаний сахара в крови Татьяна Филиппова порекомендовала употреблять продукты, которые помогают нормализовать его уровень.«Замедлить всасывание сахара в кровь помогает клетчатка. Ее можно добавлять к каждому приему пищи. Клетчатка содержится в зелени, белокочанной капусте, огурцах и других свежих овощах, которые доступны круглый год», - рассказала диетолог.Кроме того, полезными для поддержания баланса сахара в крови являются макароны. Подходят те, на изготовление которых идут твердые сорта пшеницы.Кроме того, заметила диетолог, в рационе должны присутствовать продукты, содержащие полезные жиры. Ежедневно рекомендуются горсть орехов (порядка 35 граммов) и семечки, до одной столовой ложки, – уточнила Филиппова, беседуя с телеканалом «Санкт-Петербург».

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