Врач Свиридова: кофе помогает восстанавливать клетки печени

Врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова: кофе положительно влияет на печень, помогает предотвратить ее рак.Врач Свиридова рассказала в интервью, что состоянию печени значительно вредят злоупотребление алкоголем и лекарствами, избыток жира в теле, а также размножение жира в клетках органа. С ожирением печени тесно связано воспаление, способное повреждать клеточную мембрану.Анна Свиридова заявила, что употребление кофе способствует ее восстановлению.«В кофейных зернах содержится хлорогеновая кислота. Когда она всасывается через кровь и попадает с кровотоком в печень, то помогает восстановить поврежденные клетки жизненно важной железы», - поделилась врач с «Газетой.Ru».Также, добавила специалистка, кофе является источником антиоксидантов, снижающих риск возникновения рака печени.По словам Свиридовой, взрослым людям за день можно выпивать до 300 миллиграммов кофе, это около четырех чашек. Врач посоветовала не добавлять в кофе жирные сливки и сладкие ингредиенты – для печени это совсем не полезно.Помимо этого, эксперт напомнила, что кофе обладает свойством «вымывать» из организма микроэлементы (железо, кальций). Людям с железодефицитной анемией, остеопорозом, проблемной щитовидной железой употреблять напиток нужно с большой осторожностью (об этом им лучше консультироваться с лечащим врачом).«При повышенном давлении, если пациенту подобрана терапия и давление стабильное, можно выпить одну чашечку в день. Но если идет декомпенсация – давление начинает расти, то кофе лучше отменить», - резюмировала гастроэнтеролог.

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