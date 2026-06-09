Стоматолог перечислил самые опасные продукты для зубов

Некоторые продукты выглядят безобидно, а иногда даже считаются полезными, но для эмали могут быть гораздо коварнее обычного сахара, рассказал кандидат медицинских наук, стоматолог-хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков.«Первый пример — сухофрукты. Изюм, финики, курага и чернослив часто покупают детям вместо конфет. Логика понятна: натурально, значит полезно. Но для зубов это липкая сладкая масса, которая надолго застревает между зубами и в жевательных бороздках. Бактериям все равно, откуда сахар — из карамели или из финика», — объяснил врач.Далее он привел в пример кислые фрукты и ягоды, например лимоны, апельсины, грейпфруты, кислые яблоки или смородина. Поляков рассказал, что проблема начинается тогда, когда их едят часто и понемногу в течение дня: кислота размягчает эмаль, и зубы становятся более чувствительными. Еще одна проблема — газированные напитки, даже без сахара.«Четвертый продукт — чипсы, сухарики и крекеры, которые быстро превращаются во рту в крахмалистую массу, забивающуюся между зубами. Особенно неприятно, если такие перекусы случаются вечером, а нормальной чистки после них нет.Пятый пункт — маринованные овощи и кислые соусы. Огурцы, капуста, уксусные заправки и соусы с лимонным соком могут усиливать чувствительность зубов, если появляются в рационе слишком часто», — поделился стоматолог.Эксперт добавил, что для здоровья зубов важны частота и привычки: после кислых и липких продуктов полезно выпить воды, не чистить их сразу после кислого, а подождать 20–30 минут, и не забывать про нить или ершики. Главный вывод, по словам стоматолога простой: зубы портит не только сахар, поэтому важно смотреть не только на состав, но и на режим питания.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки